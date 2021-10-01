İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 24 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8709
  • EURO
    10,2969
  • ALTIN
    501.558
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Göztepe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA1 Ekim 2021 Cuma 20:06 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 20:06
ABONE OL

Süper Lig'in 8. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcuların, daha sonra taktik çalışma yaptığı belirtildi.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Murat Paluli ve Marko Mihojevic'in tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Göztepe'de cezalı Beykan Şimşek de yarın forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-GZT Giresunspor müsabakasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.