Göztepe hazırlık maçında Altınordu ile karşılaşacak
İki İzmir takımı, Milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşılaşacak.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Altınordu ile karşılaşacağı hazırlık maçının İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Müsabakanın taraftara kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.
(AA)
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