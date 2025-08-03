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Spor

Göztepe, hazırlık maçlarını kazanmaya devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 maça çıkan Göztepe, bu maçların 4'ünü kazanırken, diğer 2 karşılaşmada ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Göztepe, hazırlık maçlarını kazanmaya devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İlk etap çalışmalarına Adnan Süvari Tesisleri'nde 29 Haziran'da başlayan İzmir temsilcisi, ardından kamp için Slovenya'ya gitti. Lübliyana'da 4 hazırlık maçına çıkan Stanimir Stoilov'un öğrencileri; Rijeka ve Kryvbas KR karşısında galibiyet elde ederken, Vukovar ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, tek yenilgisini ise CSKA 1948 karşısında aldı.

Slovenya kampını tamamladıktan sonra İzmir'e dönen Göztepe, hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürmeye devam etti. Daha sonra hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi olan Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak bu süreçteki üçüncü galibiyetini elde etti.

Son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile karşı karşıya geldi ve rakibini 6-0'lık skorla mağlup ederek taraftarını bir kez daha mutlu etmeyi başardı.

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