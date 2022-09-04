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Spor

Göztepe için gelen Ibrahima Cisse'ye iki defa sağlık kontrolü

Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Ibrahima Cisse, Göztepe için İzmir'e geldi. Yapılan ilk sağlık kontrollerinden geçemeyen Cisse, yeniden kontrole girerek bu defa testleri geçti.

DHA4 Eylül 2022 Pazar 12:27 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Göztepe gözünü transferlere çevirdi. Sarı-kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı orta saha Ibrahima Cisse transferi uzadı.

Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Gineli oyuncu İzmir'e geldi. Ancak Cisse yapılan ilk sağlık kontrollerinden geçemedi. Yeniden kontrole giren 28 yaşındaki futbolcu bu defa testleri geçti. Göztepe'nin başka bir aksilik yaşanmaması halinde Ibrahime Cisse ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Cisse kariyerinde Standard Liege, Mechelen, Tours, Fulham ve FC Seraing takımlarında oynadı.

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