Göztepe ile Sivasspor 8. randevuda

DHA 17 Mart 2021 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:35

Süper Lig'de şimdiye kadar Sivasspor'la 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar 4 galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılara 2 kez mağlup olan Göztepe 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. İki takım Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, sezonun ilk yarısında Sivas'ta rakibini 3-2 yenerken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı da 1-0 kazanmasını bildi.

Ertesi sezon, Göztepe Sivasspor'a bu kez deplasmanda 2-0 kaybetti, İzmir'deki mücadele ise nefesleri kesti ve 3-3 berabere bitti. Geçen sezon oynanan maçlarda ise Sivasspor ve Göztepe kendi evlerinde birbirlerini yenmeyi başardı. Sivas'taki maç 1-0 sona ererken, Gürsel Aksel Stadı'nda ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu. Ankaragücü yenilgisini telafi edeceklerini belirten Teknik Direktör Ünal Karaman, gerekli dersleri çıkaracaklarını ve Sivasspor karşısında kendilerine yakışan bir oyun ortaya koyacaklarını dile getirdi.