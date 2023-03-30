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Spor

Göztepe, Isaac Atanga ayrılığını duyurdu

İzmir ekibi Göztepe sezon başında ABD Major Ligi Cincinnati takımından kiraladığı Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

IHA30 Mart 2023 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
Göztepe, Isaac Atanga ayrılığını duyurdu
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Göztepe, ABD Major Ligi Cincinnati takımından sezon başı kiraladığı Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile yollarını ayırdığını açıklandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ABD'nin Cincinnati takımından sezon başı kiraladığı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Isaac Atanga arasında yapılan görüşmeler neticesinde Atanga'nın kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Atanga'ya hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Atanga" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Ganalı hücum oyuncusu Atanga, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti.

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