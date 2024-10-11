Göztepe Japon orta sahaya inanıyor

Süper Lig'de milli araya 12 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'de sezon başında Southampton'dan kiralanan Japon orta saha Kuyru Matsuki şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Takıma katılır katılmaz sakatlık yaşayan ve 3 maçı kaçıran 21 yaşındaki futbolcu, oynadığı 4 karşılaşmada ise skorlara etki edemedi. Bütün maçlara yedek başlayan Matsuki, toplam 143 dakika sahada kaldı.

Alanyaspor deplasmanında 12, Kayserispor müsabakasında 26, Samsunspor maçında 73 ve son Sivasspor sınavında ise 32 dakika forma giyen Matsuki kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıktı. FC Tokyo'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Southampton tarafından transfer edilen oyuncu, İngiltere'ye ayak basmadan Göztepe'ye kiralandı. Teknik ekibin henüz uyum sürecinde olan Matsuki'ye çok güvendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.