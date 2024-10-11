İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2962
  • EURO
    37,4948
  • ALTIN
    2911.89
  • BIST100
    9024.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe Japon orta sahaya inanıyor

Takıma katıldıktan kısa bir süre sonra sakatlık yaşayan Japon orta saha Kuyru Matsuki şu ana kadar beklentinin uzağında kaldı ancak İzmir ekibinin oyuncuya güveni tam.

DHA11 Ekim 2024 Cuma 13:05 - Güncelleme:
Göztepe Japon orta sahaya inanıyor
ABONE OL

Süper Lig'de milli araya 12 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'de sezon başında Southampton'dan kiralanan Japon orta saha Kuyru Matsuki şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Takıma katılır katılmaz sakatlık yaşayan ve 3 maçı kaçıran 21 yaşındaki futbolcu, oynadığı 4 karşılaşmada ise skorlara etki edemedi. Bütün maçlara yedek başlayan Matsuki, toplam 143 dakika sahada kaldı.

Alanyaspor deplasmanında 12, Kayserispor müsabakasında 26, Samsunspor maçında 73 ve son Sivasspor sınavında ise 32 dakika forma giyen Matsuki kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıktı. FC Tokyo'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Southampton tarafından transfer edilen oyuncu, İngiltere'ye ayak basmadan Göztepe'ye kiralandı. Teknik ekibin henüz uyum sürecinde olan Matsuki'ye çok güvendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.