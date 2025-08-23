İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe kalesinde duvar ördü

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Göztepe, üçüncü hafta sonunda topladığı 7 puanla lige iyi bir başlangıç yaptı. İzmir ekibi bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı da başardı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Göztepe kalesinde duvar ördü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligde oynadığı 3 karşılaşmada da mağlup olmazken, attığı 5 gole karşılık rakiplerine gol şansı tanımadı.

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına giden İzmir temsilcisi, maçı 3 golle kazandı.

İkinci haftada Fenerbahçe ile taraftarı önünde karşılaşan Göztepe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İlk 2 haftada 3 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, 4 puan toplayarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Ligde 3. haftanın açılış maçında dün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Göztepe, rakibini Olaitan'ın 40. dakikada ve Janderson'nu 65. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk 3 haftasında 5 gol atan İzmir temsilcisi, kalesini ise gole kapatmayı başardı.

YENİ TRANSFERLERDEN GOL KATKISI

Göztepe, geçen sezon yaşadığı sakatlık sıkıntıları nedeniyle bu sezon hem transferleri lig başlamadan tamamladı hem de alternatifli bir kadro kurdu.

Brezilyalı oyuncular forvet Janderson, orta saha oyuncuları Rhaldney ve Ruan ile defansa Godoi'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, Beninli orta saha oyuncusu Olaitan, Ürdünlü genç forvet Sabra, sol bek Cherni ve sağ bek Arda Okan Kurtulan, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile kadrosunu güçlendirdi.

Çaykur Rizespor deplasmanında Bokele, Emerson ve Dennis'den gol katkısı alan İzmir temsilcisi, Fatih Karagümrük maçını yeni transferleri Janderson ve Olaitan'ın golleriyle kazandı.

Oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmeyen Göztepe'de kaleci Lis, Fenerbahçe maçında penaltı çıkararak takımına 1 puanı getirdi. Defans hattı da sergilediği performansla öne çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.