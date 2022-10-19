Göztepe, Karaköprü Belediyespor'u uzatmada eledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u sahasında uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek tur atladı. Maçın 90 dakikası golsüz sona ererken, 102'nci dakikada Yasin, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Tijanic, 110'uncu dakikada skoru belirledi.
6'ncı dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Soldan Yasin'in ortaladığı topa Hüsamettin kafayı vurdu, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
17'nci dakikada Karaköprü Belediyespor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Emre Fırtına ortasını yaptı. İbrahim'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
İlk yarı golsüz sona erdi.
46'ncı dakikada Göztepe baskı kurdu. Ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in şutunda kaleci Berat topu güçlükle çeldi.
67'nci dakikada Hüsamettin'in pasında sol çaprazda topla buluşan Yunus Emre'nin sert şutunda sonuç gelmedi.
100'üncü dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kullanılan köşe atışında hakem Ali Yılmaz, Burak Büyükkaya'nın topa elle müdahale ettiğine hükmetti, beyaz noktayı gösterdi.
102'nci dakikada penaltıyı kullanan Yasin topu filelere gönderdi: 1-0.
110'uncu dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Yasin'in pasında topa gelişine vuran Tijanic ağları sarstı: 2-0.
Karşılaşma 2-0 sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Ferhat Çalar
Göztepe: Arda Özçimen, Yunus Emre Gedik, Arslanagic (Dk. 91 Lukas Erhan Eberhard Gottwalt), Atınç Nukan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 63 Tarık Çamdal), İzzet Furkan Malak (Dk. 46 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Emirhan Delibaş (Dk. 46 Tijanic), Yasin Öztekin, Hasic (Dk. 46 Mamah), Hüsamettin Yener (Dk. 72 Kvasina)
Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Mücahit Çakır (Dk. 91 Eyyüp Rızvanoğlu), Selim Şahin, Burak Büyükkaya, Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Fatih Dalgıç (Dk. 82 Kubilay Akyüz), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk. 59 Emirhan Korkmaz), Kemal Sabri Bayraktar (Dk. 75 Fevzi Özkan), Mustafa Berk Özköroğlu (Dk. 59 Halil Yılmaz), İbrahim Halil Talay (Dk. 59 Muhammed Burak Taşdemir)
Goller: Dk. 102 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 110 Tijanic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Arslanagic (Göztepe), Dk. 100 Burak Büyükkaya, Dk. 101 Emre Fırtına (Karbel Karaköprü Belediyespor)