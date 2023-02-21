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Spor

Göztepe-Karşıyaka maçı için satılan hatıra biletlerine yoğun ilgi

Göztepe ve Karşıyaka'nın geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlanacak temsili maç için satılan bilet sayısı 46 bin 358'e yükseldi.

AA21 Şubat 2023 Salı 20:48 - Güncelleme:
Göztepe-Karşıyaka maçı için satılan hatıra biletlerine yoğun ilgi
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Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere aktarılacak temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı 46 bin 358'e çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldı. İki efsane kulübün bu defa vicdanlarda rekor kırması için 'passo.com.tr' üzerinden bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 liradan satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar alınabilecek.

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