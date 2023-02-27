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Spor

Göztepe - Karşıyaka temsili maçında rekor kırıldı

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka, geliri depremzedelere bağışlanacak olan temsili karşılaşma için satışa çıkarılan dijital biletlerden 81 bin 316 tane satıldığını açıkladı.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Göztepe - Karşıyaka temsili maçında rekor kırıldı
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Merkez ussu Kahramanmaras olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi icin Izmir'in iki koklu kulubu Goztepe ve Karsyaka harekete gecti ve kendi aralarnda duzenledikleri temsili mac ile satlan biletlerin depremzede vatandaslara aktarlacagn duyurmustu. 17 Subat Cuma gunu satsa ckarlan dijital biletlerden 81 bin 316 bilet satldg ackland.

Boylece iki takm arasndaki 6 Mays 1981 ylnda Izmir Ataturk Stad'nda oynanan ve 80 bin kisinin takip ettigi musabakann rekorunun da krldg duyuruldu. Ote yandan karslasmann biletleri spor camiasndan ve sanatclar tarafndan yogun ilgi gordu.

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