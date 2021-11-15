Göztepe Kayseri'de galibiyete hasret

DHA 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:52

Süper Lig'deki 5'inci sezonunu geçiren Göztepe, son 4 maçta dış sahada sadece bir beraberlik alabildi. Göz-Göz, 2017-2018'de Kayserispor'a 1-0 mağlup olurken, 2018-2019'daki mücadeleyi de 2-1 kaybetti. Göztepe, 2019-2020 sezonunda Kadir Has Stadı'nda yine puan alamadı.

Kayserispor'a tek golle mağlup olan İzmir temsilcisi geçen sezon ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda sadece 2 gol atabilen Göztepe, ağlarında ise 5 gol gördü. Göztepe bu sezon deplasmanlardan 6 puan çıkardı. Evinde sadece Medipol Başakşehir'i yenebilen Göztepe, dış sahada daha iyi bir performans gösterdi. Gurbette Fraport Tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalan Göztepe, Kasımpaşa'yı İstanbul'da 2-1 mağlup etmesini başardı.