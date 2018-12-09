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Göztepe Kemal Özdeş ile anlaşmak üzere

Üst üste 4 maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Göztepe'de Bayram Bektaş'ın istifasını yönetime sunduğu ve sarı kırmızılı ekibin bu doğrultuda yeni hoca için çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.

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Üst üste 4 maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Göztepe'de Bayram Bektaş'ın istifası kabul ediliyor.

İzmir ekibinin kısa süre içerisinde ayrılığı açıklaması beklenirken hedefteki isim de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş'i takımın başına getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Şu an için tek aday konumunda olan Özdeş'le en geç pazartesi ya da salı günü görüşüleceği gelen haberler arasında.

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