Göztepe, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan idmanda takım, daha sonra sahada koşunun ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Akşam antrenmanında ise şut çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, günü savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

