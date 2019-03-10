Göztepe konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı

Göztepe karşılaşmada rakibine oranla daha etkili olurken, 10 denemede rakip kaleye sadece 1 isabetli şut çekebildi ve aradığı golü bulamadı. Kasımpaşa ise 4 kez rakip kaleyi yokladı ve 2 isabet buldu ancak gol sevinci yaşayamadı.

Bu sonucun ardından Göztepe üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamazken, puanını 27 yaptı ve 16. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 2. yarıda oynadığı 8. maçından da galibiyet çıkartamadı ve üst üste 2. maçından da beraberlik alarak 31 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.