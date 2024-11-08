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Spor

Göztepe, Konyaspor karşısında şanssızlığı bitirmek istiyor

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İzmir ekibi, rakibine karşı son 4 maçta kazanamazken, bu karşılaşmada şanssızlığı bitirmek istiyor.

8 Kasım 2024 Cuma 13:11 - Güncelleme:
Göztepe, Konyaspor karşısında şanssızlığı bitirmek istiyor
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Süper Lig'de pazar günü Konyaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlamaya hazırlanan Göztepe, rakibiyle oynadığı son 4 resmi maçı kaybetti. Konyaspor'a 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında evinde 1-0 mağlup olan Göz-Göz, Süper Lig'den düştüğü 2021-2022 sezonunda oynanan iki karşılaşmayı da 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yitirdi.

Sarı-kırmızılı ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda rakibine normal süresi 1-1 biten eşleşmede uzatmada 2-1 yenilerek elendi. Göztepe, bu maçlardan önce iki takım arasında Süper Lig'de 2017-2018 sezonundan itibaren oynanan 7 maçta ise 5 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç mağlup olmamıştı.

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