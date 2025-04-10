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Spor

Göztepe, Konyaspor maçına odaklandı! Tek hedef galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 9 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe, 12 Nisan Cumartesi günü konuk olacağı Konyaspor'u mağlup ederek uzun bir aradan sonra galibiyet almayı hedefliyor.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Göztepe, Konyaspor maçına odaklandı! Tek hedef galibiyet
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Trendyol Süper Lig'de sezona iyi giriş yapan Göztepe, gösterdiği performansla adından söz ettirirken, son haftalarda ise tam tersi bir görüntü çizdi. Ligde oynadığı son 9 lig maçında kazanamayan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 27 puanın sadece 5 puanını alan sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişatı durdurmak için Konyaspor maçına odaklandı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, zorlu karşılaşmadan galibiyet alarak hem kazanamama serisini sonlandırmak hem de tekrar Avrupa potasına yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazanmayı başarmıştı.

DIŞ SAHADA TEK GALİBİYET VAR

Bu sezon iç sahada ligin en başarılı takımları arasında yer alan Göztepe, dış sahada sergilediği performansla ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Şu ana kadar deplasmanda 14 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyete imza attı. Tek galibiyetini Kasım 2024'te Beşiktaş'a elde eden İzmir ekibi, Konyaspor maçını kazanarak bu alandaki ikinci galibiyetini almak istiyor.

9 MAÇTA SADECE 1 KEZ KALE GOLE KAPANDI

Göztepe, 9 maçlık bu süreçte kalesini gole kapatmakta da zorlandı. Sadece Bodrum FK ile deplasmanda 0-0 biten maçta gol yemeyen İzmir ekibi, diğer 8 mücadelede ise kalesinde 13 gol gördü. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, bu durumu da tersine çevirmek için 12 Nisan Cumartesi gününe odaklanmış durumda. Kaleci Lis'in de antrenmanlarda yoğun bir şekilde çalıştığı belirtildi.

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