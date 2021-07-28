Göztepe koronavirüs nedeniyle kampı erken bitirdi

DHA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35

Daha önce kampı 1 Ağustos Pazar günü noktalamayı planlayıp Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe'nin bugün Kazım Karabekir Stadı'nda Konyaspor'la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takımın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi. Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek sarı-kırmızılıların özel maç programı yeniden planlanacak. Göztepe'de şu ana kadar hiçbir oyuncu, teknik ekip ve personelde sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi. Göztepe'nin önlem amaçlı Erzurum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı.