İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6352
  • EURO
    15,4828
  • ALTIN
    774.664
  • BIST100
    1880.06
Spor

Göztepe, kupada farklı turladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur karşılaşmasında Kahta 02 Spor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

2 Aralık 2021 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 19:37
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Göztepe, evinde TFF 3'üncü Lig takımlarından Kahta 02 Spor'u 5-0 yenerek 5'inci tura yükseldi. İzmir ekibinin gollerini 20 ve 55'inci dakikada Ndiaye, 42'nci dakikada Kahraman, 79'uncu dakikada Arslanagic, 86'ncı dakikada ise Baku kaydetti.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Burak Şeker, Sabri Öğe, Onur Gülter

GÖZTEPE: Megyeri (Dk. 59 Arda Özçimen), Yusuf Talum, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Murat Paluli (Dk. 59 Erkam Kömür), Tijanic (Dk. 46 Efe Can Saçıkara), Obinna (Dk. 59 Ege Özkayımoğlu), Baku, Lourency, Beykan Şimşek (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Cherif Ndiaye

KAHTA 02 SPOR: Onur Güney, Mehmet Doğan, Osman Çağlar Uç, Emrullah Sarıhasanoğlu, Mehmet Berber (Dk. 46 Serdar Aşuk), Barış Kılıç (Dk. 76 Muhammed Şiyar Eroğlu), İdris Güneş (Dk. 56 Muhammed Çoban), Gürkan Arslan, Ömer Faruk Canbirdi, İsmail Palta (Dk. 87 Vedat Yeşilkaya), Murat Şamil Kurt (Dk. 56 Tunahan Birinci)

GOLLER: Dk. 20 ve 55 Cherif Ndiaye, Dk. 42 Kahraman Demirtaş, Dk. 79 Arslanagic, Dk. 86 Baku (Göztepe)

SARI KART: Dk. 55 Emrullah Sarıhasanoğlu (Kahta 02 Spor)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.