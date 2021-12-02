Göztepe, kupada farklı turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Göztepe, evinde TFF 3'üncü Lig takımlarından Kahta 02 Spor'u 5-0 yenerek 5'inci tura yükseldi. İzmir ekibinin gollerini 20 ve 55'inci dakikada Ndiaye, 42'nci dakikada Kahraman, 79'uncu dakikada Arslanagic, 86'ncı dakikada ise Baku kaydetti.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Burak Şeker, Sabri Öğe, Onur Gülter
GÖZTEPE: Megyeri (Dk. 59 Arda Özçimen), Yusuf Talum, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Murat Paluli (Dk. 59 Erkam Kömür), Tijanic (Dk. 46 Efe Can Saçıkara), Obinna (Dk. 59 Ege Özkayımoğlu), Baku, Lourency, Beykan Şimşek (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Cherif Ndiaye
KAHTA 02 SPOR: Onur Güney, Mehmet Doğan, Osman Çağlar Uç, Emrullah Sarıhasanoğlu, Mehmet Berber (Dk. 46 Serdar Aşuk), Barış Kılıç (Dk. 76 Muhammed Şiyar Eroğlu), İdris Güneş (Dk. 56 Muhammed Çoban), Gürkan Arslan, Ömer Faruk Canbirdi, İsmail Palta (Dk. 87 Vedat Yeşilkaya), Murat Şamil Kurt (Dk. 56 Tunahan Birinci)
GOLLER: Dk. 20 ve 55 Cherif Ndiaye, Dk. 42 Kahraman Demirtaş, Dk. 79 Arslanagic, Dk. 86 Baku (Göztepe)
SARI KART: Dk. 55 Emrullah Sarıhasanoğlu (Kahta 02 Spor)