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Spor

Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı

İzmir ekibi Göztepe ligde oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapattı ve ilk 9 hafta itibarıyla da kalesinde toplam 4 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

IHA23 Ekim 2023 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı
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Bu sezon Trendyol 1. Lig'in ilk 9 haftada kalesinde 4 gol gören Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligde oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, ilk 9 hafta itibarıyla da kalesinde toplam 4 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

İzmir temsilcisi, ilk hafta Sakaryaspor (1), üçüncü hafta Çorum FK (2) ve beşinci hafta oynanan Bandırmaspor (1) müsabakalarında rakiplerinin filelerini havalandırmasına engel olamazken, Ümraniyespor, Altay, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında ise ağlarında gol görmedi. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic de bu durumla alakalı, "Geride bıraktığımız 9 haftada 6 maçı gol yemeden tamamladık. Bu bizim gerçekten sağlamak istediğimiz ve devam ettirmek istediğimiz istikrar" ifadelerini kullandı.

  • gzöetepe
  • trendyol 1 lig

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