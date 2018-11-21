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Göztepe maçı öncesi Adebayor müjdesi

Başakşehir'de sakatlıktan kurtulan Emre Belözoğlu'nun ardından bir müjde de Togolu yıldız Adebayor'dan geldi. 3 maçtır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Adebayor'un tedavisi tamamlandı.

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Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara rağmen zirve yarışından kopmayan Başakşehir’e milli ara ilaç gibi geldi. Kaptan Emre Belözoğlu’nun tam olarak iyileştiği İstanbul ekibine bir müjde de takımın dünyaca yıldızı Adebayor’dan geldi.

3 maçtır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Togolu yıldızın tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan başarılı oyuncunun pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan kritik maçta sahada olabileceği öğrenildi.

Bu sezon geride kalan 12 haftanın 9’unda forma giyen ve 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Adebayor’un form durumunun da gayet iyi olduğu gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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