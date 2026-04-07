Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, zorlu Göztepe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Brezilya'dan sakat dönen ve MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Sara, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Yıldız orta saha, azalan ağrıları sonrası büyük bir fedakarlık yaparak kritik maçta süre alabilecek duruma geldi.

Trabzonspor maçında Teknik heyete "Oynamaya hazırım" mesajı veren ve son antrenmana çıkan tecrübeli futbolcunun bu özverili tutumu, teknik direktör Okan Buruk'u da ilk 11 tercihi öncesi oldukça rahatlattı.

BU SEOZNKİ PERFORMANSI

Galatasaray orta sahasının vazgeçilmez ismi olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 39 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.