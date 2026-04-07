  Göztepe maçı öncesi iyi haber! Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi
Spor

Göztepe maçı öncesi iyi haber! Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi

Göztepe ile oynanacak erteleme maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldız Gabriel Sara son antrenmana çıktı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ7 Nisan 2026 Salı 15:47 - Güncelleme:
Göztepe maçı öncesi iyi haber! Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, zorlu Göztepe maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Brezilya'dan sakat dönen ve MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Sara, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Yıldız orta saha, azalan ağrıları sonrası büyük bir fedakarlık yaparak kritik maçta süre alabilecek duruma geldi.

Trabzonspor maçında Teknik heyete "Oynamaya hazırım" mesajı veren ve son antrenmana çıkan tecrübeli futbolcunun bu özverili tutumu, teknik direktör Okan Buruk'u da ilk 11 tercihi öncesi oldukça rahatlattı.

BU SEOZNKİ PERFORMANSI

Galatasaray orta sahasının vazgeçilmez ismi olan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 39 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.

