Göztepe maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar, 10 gün forma giyemeyecek
Göztepe maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar’dan kötü haber geldi.
Göztepe maçında Jerome’un müdahalesi sonrası sakatlanan Sadık Çiftpınar, sahalardan 10 gün uzak kalacak.
Başarılı stoperin gelecek hafta oynanacak Kayserispor ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki Zenit maçlarını kaçırması bekleniyor.
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