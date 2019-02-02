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Göztepe maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar, 10 gün forma giyemeyecek

Göztepe maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar’dan kötü haber geldi.

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Göztepe maçında Jerome’un müdahalesi sonrası sakatlanan Sadık Çiftpınar, sahalardan 10 gün uzak kalacak.

Başarılı stoperin gelecek hafta oynanacak Kayserispor ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki Zenit maçlarını kaçırması bekleniyor.

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