Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'nın Mossoro ilinde dünyaya gelen José Márcio da Costa(Mossoro) ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli ekiplerinin formalarını terletti.

2014/2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yaptı.

Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”