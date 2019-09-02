Göztepe, Marcio Mossoro ile sözleşme imzaladığını açıkladı
Göztepe, Medipol Başakşehir'den Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Son olarak Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.
4 Temmuz 1983 tarihinde Brezilya'nın Mossoro ilinde dünyaya gelen José Márcio da Costa(Mossoro) ilk olarak ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Maritimo, Braga ve Al Ahli ekiplerinin formalarını terletti.
2014/2015 sezonunda Türkiye kariyerine başlayan Mossoro, Başakşehir ile 150'si Süper Lig olmak üzere 176 maçta görev yaptı.
Mossoro'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”
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