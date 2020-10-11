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Spor

Göztepe, Menemenspor'u farklı geçti

Süper Lig ekibi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile hazırlık maçı düzenledi. İki İzmir temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Göztepe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

DHA11 Ekim 2020 Pazar 18:40 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 18:40
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Milli maç nedeniyle verilen arayı değerlendiren Göztepe ve Menemenspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde oynanan müsabakayı Göztepe 4-0 kazandı.

Sarı kırmızılılar sahaya Megyeri, Burekovic, Titi, Mihojevic, Murat, Poko, Guilherme, Nwobodo, Tibet, Burak ve Ndiaye on biri ile çıkarken, Menemenspor Amir, Rıdvan, Furkan, Burak, Sikiru, Alhassan, Taşkın, Tayfun, Şeref, Mehmet ve Rasheed tertibiyle oynadı. Göz-Göz 11’nci dakikada Guilherme ile öne geçti: 1-0. 20’inci dakikada Burekovic farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Göztepe 30’uncu dakikada Ndiaye ile durumu 3-0’a getirdi. Karşılaşmada son sözü 47’nci dakikada Poko söyledi: 4-0.

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