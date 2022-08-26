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Spor

Göztepe, Mesut Kesik'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hertha BSC II'de forma giyen 19 yaşındaki Mesut Kesik'i kiralık olarak renklerine bağladı.

IHA26 Ağustos 2022 Cuma 18:31 - Güncelleme:
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Göztepe, 19 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hertha BSC II takımından gurbetçi oyuncu Mesut Kesik'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Göztepe, Mesut Kesik'e "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola, Hertha BSC altyapısında başlayan ve Hertha BSC II takımında oynayan Mesut Kesik, U19 Almanya Milli Takımı'nda da forma giydi.

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