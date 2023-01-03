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Spor

Göztepe, Michee Ngalina transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Switchbacks'ta forma giyen Michee Ngalina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA3 Ocak 2023 Salı 00:28 - Güncelleme:
Göztepe, Michee Ngalina transferini açıkladı
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Göztepe, Kongolu Michee Ngalina ile 1 yıl opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ngalina'nın daha önce Philadelphia Union, Switchbacks ve Los Angeles takımlarında forma giydiği belirtildi.

Ngalina'ya Göztepe kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

MİCHEE NGALİNA'NIN PERFORMANSI

Son olarak forma giydiği MLS ekibi Switchbacks'ta geçtiğimiz sezon 37 resmi maça çıkan Michee Ngalina, toplam 3330 dakika süre almıştı. 22 yaşındaki Kongolu sol kanat, 14 gol ve 9 asistle skora etki etmişti.

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