21 Ağustos 2025 Perşembe
  Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini uzattı
Spor

Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki orta saha Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 21:20
Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini uzattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki orta saha Ogün Bayrak, kendisini 2028'e kadar Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, Ogün'ün sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ogün'ün, Göztepe'nin lige yükselmesinde ve geçen sezon da önemli rol oynayan oyuncularından olduğuna işaret eden Mance, şunları kaydetti:

"Ogün, her antrenmanda ve her maçta yüzde 100'ünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz. Çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek. Ogün Bayrak'a şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."

