Göztepe, Rize'de 2 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Geçtiğimiz hafta üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel ve 11 Aralık 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için türbinde pankart açıldı.

Pankartlarda "Cennetin bağrında bir Yiğit. Şehit emniyet müdürümüz Altuğ Verdi'yi rahmetle anıyoruz." yazıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü yeşil-mavi renklerde ilk 11 listesinde Yiğit Demirel'in ismini yazdı. Yiğit Demirel'in ailesi karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk, Benhur Keser (Dk. 70 Hurk), Mithat Pala (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Bolasie (Dk. 70 Miya), Deniz Hümmet (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş)

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 72 Lukaserhan), Palmer (Dk. 72 Tuğbey Akgün), Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 90 Mesut Emre Kesik), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk.78 Atanga), Kvasina

GOLLER: Dk. 47 İsmail Köybaşı, Dk. 53 Palmer (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 80 Emircan Altıntaş, Dk. 90+1 Bahadır Öztürk, Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor), Dk. 41 İsmail Köybaşı, Dk. 54 Emir Ortakaya, Dk. 74 Kvasina (Göztepe)