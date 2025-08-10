İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Göztepe, Rize'den 3 puanla dönüyor

10 Ağustos 2025 Pazar 21:05
Göztepe, Rize'den 3 puanla dönüyor
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Rizespor üst üste şanslar bulsa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Yavaş yavaş oyuna dahil olan Göztepe de birkaç pozisyon bulsa da ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Göztepe 52. dakikada Malcom Bokele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Gelen gol sonrası baskısını arttıran deplasman ekibi 90+2. dakikada Emerson'un attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Her geçen dakika baskısını arttıran Göztepe 90+6. dakikada Anthony Dennis'in bulduğu golle farkı üçe çıkardı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

