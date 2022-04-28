İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8031
  • EURO
    15,6202
  • ALTIN
    897.959
  • BIST100
    2475.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe - Rizespor maçı bilet fiyatları belli oldu
Spor

Göztepe - Rizespor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'nin Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

IHA28 Nisan 2022 Perşembe 12:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 35. hafta mücadelesinde konuk edecek. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da başlayacak mücadele Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde biletler Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribün, Batı 1. Kategori: 375 TL + 33.5 TL Hizmet Bedeli

VIP Tribün, Batı 2. Kategori: 225 TL + 20 TL Hizmet Bedeli

Doğu ve Batı Tribün 3. Kategori: 100 TL + 9 TL Hizmet Bedeli

Doğu ve Batı Tribün 4. Kategori: 75 TL + 7 TL Hizmet Bedeli

Doğu ve Batı Tribün 5. Kategori: 50 TL + 4.5 TL Hizmet Bedeli

Güney ve Kuzey Tribün 6. Kategori: 25 TL + 2.5 TL Hizmet Bedeli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.