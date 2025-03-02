İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2025 Pazar / 3 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe sahasında Samsunspor'u konuk edecek
Spor

Göztepe sahasında Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

IHA2 Mart 2025 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Göztepe sahasında Samsunspor'u konuk edecek
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde yarın Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Samsunspor ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedeflerken, Samsunspor ise Rizespor yenilgisinin ardından İzmir ekibini mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor.

Göztepe'de sakatlıklarını atlatan Romulo ve Taha Altıkardeş'in maç kadrosunda olacağı ve Stoilov'un ise süre vermesi halinde oynayabilecekleri öğrenildi. Emersonn'un ise tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Öte yandan Göztepe ile Samsunspor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı İzmir ekibi 4-3 kaybetti.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak 26. hafta karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narin ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.