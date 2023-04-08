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Spor

Göztepe şahlandı: Seri 7 maça çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Göztepe şahlandı: Seri 7 maça çıktı
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Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 20 maçtır ligde kaybetmeyen Samsunspor'u yenen Göztepe, ligdeki yenilmezlik sersini de yedi maça çıkardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 31. hafta mücadelesinde Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, Mamah'ın tek golüyle kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, ligde 20 maçtır kaybetmeyen Samsunspor'un serisini bitirirken, kendisinin de yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmış oldu. Karşılaşma sonrasında Göztepe, puanını 47'ye çıkardı ve 8. sıraya yükseldi. Samsunspor ise ligde 63 puanla liderliğini sürdürmeye devam etti.

Öte yandan sarı-kırmızılı oyuncular ve taraftarlar, karşılaşma sonrasında galibiyeti doyasıya kutlayıp, müzik ve ışık gösterileriyle adeta coştu. Son olarak da tribünlere çağırılan futbolcular, taraftarla hep birlikte İsyan Marşı'nı söyleyip, tezahüratlar yaptı.

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