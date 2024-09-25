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Spor

Göztepe savunmasıyla dikkat çekiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. İzmir ekibi geride kalan 6 haftada kalesinde yalnızca 3 gol görerek bu alanda zirveyi Samsunspor ile paylaştı.

IHA25 Eylül 2024 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Göztepe savunmasıyla dikkat çekiyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 6 hafta itibarıyla kalesinde sadece 3 gol görerek Samsunspor'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligin ilk üç haftasında oynadığı Antalyaspor (0-0), Fenerbahçe (2-2) ve Alanyaspor (1-1) müsabakalarında beraberlik yaşayan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece yenilgisiz bir şekilde 9 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar, ligde 6. sıraya kadar yükseldi.

Hücum performansının yanında savunma performansıyla da öne çıkan Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarının dışında kalesinde gol görmedi. Bu müsabakalarda toplam 3 gol yiyen İzmir ekibi, Samsunspor'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Böylece Göztepe, bu alanda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı geride bırakmış oldu.

GÖZTEPE'NİN SAVUNMA SIRRI 3'LÜ STOPER HATTI

Stanimir Stoilov yönetiminde 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Göztepe, bu sezon özellikle savunmada gösterdiği performansla ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Bulgar teknik adamın sezon başından bu yana 3'lü stoper hattıyla oynaması rakiplerinin işini bir hayli zorlaştırıyor. Defansın ortasında Heliton, Koray, Taha, Miroshi ve Bokele'yi kullanan Stoilov, kurduğu 3'lü yapıyla rakiplerinin daha az gol atmasını sağlıyor.

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