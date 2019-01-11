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Göztepe Serdar Gürler'den sonra Muhayer Oktay'ı da transfer etti

TRANSFERDE İspanya'da Huesca forması giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler'i 1.5 yıllığına resmen kadrosuna katan Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, gözünü Almanya'ya çevirdi.

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Sarı-kırmızılılar Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen orta saha Muhayer Oktay'ın da işini bitirdi. U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla boy gösteren 19 yaşındaki futbolcuyla en kısa sürede resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Muhayer'in 14 Ocak'a kadar takıma dahil olacağı belirtildi. Göz-Göz'ün transfer ettiği Serdar Gürler'e ise 1.5 yıl için 1 milyon 100 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. Huesca'ya 400 bin Euro kiralama bedeli veren sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonuna da sahip olduğu açıklandı. Bu sezon için Serdar'a 400 bin Euro ödeme yapacak Göztepe, gelecek sezon için de tecrübeli futbolcuya 700 bin Euro verecek. Serdar, sezon başında Osmanlıspor'dan La Liga ekibi Huesca'ya transfer olmuştu.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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