Göztepe serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşılaştı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Romula, 90+10. dakikada Matsuki kaydetti.

GÖZTEPE'NİN SERİSİ DEVAM ETTİ!

Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe'nin Konyaspor maçıyla galibiyet serisi 5 maça çıkardı. Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, Başakşehir galibiyeti sonrası puan kaybetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla maçın hakemleri ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18'e çıkardı. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Müsabakanın 12. dakikasında Romulo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

15. dakikada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27. dakikada hızlı gelişen atakta rakip yarı sahada topla buluşan Kramer, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Lis topu kornere çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularından seken topla buluşan Heliton'un kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmada ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65'inci dakikada Göztepeli Matsuki ceza yayında buluştuğu topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

71'inci dakikada konuk ekipte Ndao'nun şutunu Göztepe'nin kalecisi Lis uzanarak kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada Konyaspor ceza sahasında Juan rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

90+9'uncu dakikada Romulo penaltı atışında takımını öne geçirdi: 1-0.

90+10'uncu dakikada Göztepe defansından kafayla gönderilen uzun topla ceza sahasına giren Matsuki skoru ilan etti: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.