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Spor

Göztepe seriye bağladı

Göztepe, Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Göztepe seriye bağladı
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Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Taha Altıkardeş, 45+3'te Juan ve 90+4'te Doğan Erdoğan attı.

Göztepe'nin bir golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İzmir temsilcisi, bu skorla ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Göztepe, bu sezon oynadığı 5 maçta kaybetmedi. İzmir ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Kayserispor, bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı. Burak Yılmaz'ın ekibi 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Göztepe, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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