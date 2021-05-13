Göztepe sezonu Beşiktaş galibiyetiyle kapatmak istiyor

DHA 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:22 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:22

Sezonu galibiyetle bitirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda tüm planlar 3 puan üzerine yapılırken, hem teknik ekip hem de yönetim oyuncuları motive etmek için kolları sıvadı. Başkan Mehmet Sepil yaptığı açıklamada Göztepe'nin her maçı kazanmak için oynayacağını söyledi. Teknik direktör Ünal Karaman da bu zamana kadar müthiş bir duruş sergileyen futbolcularının Beşiktaş karşılaşmasında da formanın hakkını vereceğini ifade etti.

Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden oyunculara büyük destek vermeye başladı. Futbolseverler, takımlarının sezona galibiyetle veda edeceğini ve görkemli bir kapanış yapacağını ifade eden mesajlar yayınladı.

Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de sakatlığı devam eden Boşnak stoper Mihojevic forma giyemeyecek. Cezası sona eren ve kulüple 3 yıllık sözleşme yenileyen Atınç Nukan ise eski takımı Beşiktaş'a karşı görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçını Beşiktaş'la oynayan İzmir ekibi 26 Ocak 2021'de müsabakayı 2-1 kazanarak tarihi bir galibiyete imza atmıştı.