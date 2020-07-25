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Spor

Göztepe, Sivasspor'un Şampiyonlar Ligi umudunu yıktı

Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe, Sivasspor'u ağırladı. Şampiyonlar Ligi umuduyla çıktığı maçta Sivasspor, Göztepe'ye 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:14 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 23:14
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Süper Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Göztepe ile Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

SİVASSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

Bu mağlubiyetin ardından Demir Grup Sivasspor, 3. sırayı Beşiktaş'a kaptırdı. Demir Grup Sivasspor ise ligi 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi bileti.

Göztepe'nin gollerini 31. dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni, 55. dakikada Marcio Mossoro ve 90. dakikada penaltıdan Berkan Emir kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek golü 49. dakikada Fernando'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Göztepe 42 puanla ligi tamamladı. Demir Grup Sivasspor da 60 puanla sezona nokta koydu.

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