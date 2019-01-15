Göztepe Sokol Cikalleshi'ye güle güle dedi

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı.

İzmir ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Sokol Cikalleshi ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.