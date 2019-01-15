Göztepe Sokol Cikalleshi'ye güle güle dedi
Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Arnavut golcü Sokol Cikalleshi'nin kiralık sözleşmesini feshetti...
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe'de Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı.
İzmir ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Sokol Cikalleshi ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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