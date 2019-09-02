Göztepe, Stefano Napoleoni ile anlaştı
Göztepe, Medipol Başakşehir'den Stefano Napoleoni ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Göztepe, Medipol Başakşehir’in tecrübeli sol kanat oyuncusu Stefano Napoleoni ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Göztepe, Medipol Başakşehir’in tecrübeli sol kanat oyuncusu Stefano Napoleoni ile anlaştı.
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