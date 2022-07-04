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Spor

Göztepe, Sunderland'in stoperini transfer ediyor

Transfer çalışmalarını hızlandıran Göztepe, İngiltere'nin Sunderland takımında forma giyen Kosovalı stoper Arbenit Xhemajli ile sözleşme imzalayacak.

DHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
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Transfer döneminde hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Arbenit Xhemajli transferini de resmiyete dökecek.

İngiliz ekibi Sunderland takımında forma giyen Kosovalı stoperin idmanlara çıktığı ifade edildi. Yönetimin 24 yaşındaki futbolcuyla da resmi olarak sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İsviçre'nin Zürih takımında futbola başlayan Xhemajli, Neuchatel Xamax ve Sunderland formalarını giydi. Oyuncu, 6 defa da Kosova A Milli Takımı'nnda top koşturdu.

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