Göztepe, Süper Lig'de nefes aldı

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:54

Ligde Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından ikinci 3 puanını yine İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya karşı alan Göztepe, 9. haftayı 8 puan ve averajla 17. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.



Medipol Başakşehir karşısında oyuna sonradan giren ve takımının galibiyet golüne imza atan David Tijanic dün de yedek başladığı müsabakada 3 puanı getiren gole imza attı.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 17 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

Göztepe, 10. haftada 23 Ekim Cumartesi günü lider Trabzonspor'u konuk edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak İzmir temsilcisinde dünkü maçta sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Halil Akbunar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.