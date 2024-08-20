Göztepe, Süper Lig'in ilk 2 haftasında galibiyetle tanışamadı

Süper Lig'e 2 yıllık bir aradan sonra dönen Göztepe, ilk maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Rakibiyle 0-0 berabere kalan İzmir ekibi, Trendyol Süper Lig'e bir puanla başladı. Daha sonra ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, 2-0 geriye düşmesine rağmen Koray Günter ve Romulo'nun golleriyle eşitliği sağlayıp sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, zorlu geçen ilk 2 maçında yenilgiye uğramayıp 2 beraberlik almayı başardı. İzmir ekibi, ilk galibiyetiyle de 23 Ağustos Cuma günü oynanacak Alanyaspor deplasmanında tanışmak istiyor. Fenerbahçe maçı sonrası izinli olan Göztepeli futbolcular, dün Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Öte yandan 8 Ağustos'tan bu yana sakatlığı bulunan Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki, sarı-kırmızılılarla birlikte Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.