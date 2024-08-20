İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8262
  • EURO
    37,5405
  • ALTIN
    2742.89
  • BIST100
    10070.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Süper Lig'in ilk 2 haftasında galibiyetle tanışamadı
Spor

Göztepe, Süper Lig'in ilk 2 haftasında galibiyetle tanışamadı

Göztepe, Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 11:21 - Güncelleme:
Göztepe, Süper Lig'in ilk 2 haftasında galibiyetle tanışamadı
ABONE OL

Süper Lig'e 2 yıllık bir aradan sonra dönen Göztepe, ilk maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Rakibiyle 0-0 berabere kalan İzmir ekibi, Trendyol Süper Lig'e bir puanla başladı. Daha sonra ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, 2-0 geriye düşmesine rağmen Koray Günter ve Romulo'nun golleriyle eşitliği sağlayıp sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, zorlu geçen ilk 2 maçında yenilgiye uğramayıp 2 beraberlik almayı başardı. İzmir ekibi, ilk galibiyetiyle de 23 Ağustos Cuma günü oynanacak Alanyaspor deplasmanında tanışmak istiyor. Fenerbahçe maçı sonrası izinli olan Göztepeli futbolcular, dün Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanarak Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Öte yandan 8 Ağustos'tan bu yana sakatlığı bulunan Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki, sarı-kırmızılılarla birlikte Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.