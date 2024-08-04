Göztepe taraftarına umut verdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Göztepe zorlu maraton öncesi taraftarına umut verdi. Transfer döneminde çokça eleştirilen Göz-Göz, sezon öncesi tarafıyla ilk kez buluştuğu hazırlık döneminin son provasında önemli rakibini yenmeyi başardı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Ekrem - Nazım, Koray, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Solet, Yalçın, Kubilay, Romulo ilk 11'iyle çıkan sarı-kırmızılılar Brezilyalı Romulo'nun her iki yarıda attığı gollerle kazandı. Tanzanyalı sol bek Novatus Miroshi ve Japon 10 numara Kuryu Matsuki de takıma daha fazla adapte olduğunda daha hazır duruma gelecek Göztepe sezonun ilk maçında 10 Ağustos Cumartesi günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak.