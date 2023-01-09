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Spor

Göztepe taraftarından takıma moral ziyareti

Göztepe taraftarları, Antalya'da ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren takımlarını kampın son saatlerinde ziyaret etti ve ligin kalan bölümü için başarı dileğinde bulundu.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Göztepe taraftarından takıma moral ziyareti
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci yarısının Antalya etabını 2 Ocak'ta başlattı ve 8 Ocak'ta sonlandırdı. Bu süreçte yoğun bir antrenman temposu ile ikinci devrenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ligin kalan bölümü için adeta enerji depoladı. Antrenmanların yanı sıra sosyal aktivitelerde bulunan Göz-Göz, keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi. Bu güzel günlere bir de Göztepe taraftarı dahil oldu ve kampın son gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını ziyaret etti. Taraftarlar, takıma sevgi gösterisinde bulunurken ligin ikinci yarısı için de desteklerini dile getirdiler.

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