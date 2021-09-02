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Spor

Göztepe Tayfun Korkut'tan vazgeçti!

Göztepe'de dün gece Tayfun Korkut'la anlaşma sağlandı, sabah imzalar atılmak üzere sözleşmeler hazırlandı ancak yardımcı antrenörler bugüne yetişip Urla'ya gelemeyince Başkan Mehmet Sepil transferden vazgeçti.

DHA2 Eylül 2021 Perşembe 16:23 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:23
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İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü olması için sözleşmeler de hazırlandı. Ancak Korkut'un belirlediği ekibindeki yardımcılar bugün gelip tesislerde işbaşı yapamayınca Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler bu birliktelikten vazgeçtiler. Göztepe Yönetimi yeniden teknik direktör arayışlarına başladı.

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