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Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, hafta boyunca Antalyaspor'u çok iyi analiz etmelerine rağmen kırmızı-beyazlılara deplasmanda mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında çok etkili olamadıklarına değinen Bektaş, karşılaşmanın 45 ila 70. dakikalarında orta sahayı daha etkin kullandıklarını ancak girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini aktardı.

Bektaş, takımının çok pas hatası yapıp, topu kolay kaybettiğini, üç haftadır erken gol yemenin kendileri açısından handikap oluşturduğunu belirtti.

Bayram Bektaş, "Daha fazla çalışacağız. Üzgünüz. Antalyaspor'u tebrik ediyorum, sonuçta kazanmayı bildi. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Üç haftadır kötü bir oyun oynamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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