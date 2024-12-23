Göztepe topladığı puanla Avrupa'ya göz kırptı

Genç bir kadroyla sezona başlayan sarı-kırmızılılar müthiş bir performans gösterip 28 puan topladı. Oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılılar 2024 yılını muhteşem bitirdi. Geçen sezonun ikinci yarısında hızla çıkışa geçip 1'inci Lig'de mutlu sona ulaşan Göz-Göz, Süper Lig'de de çizgisini bozmadı.

Göztepe, 2024 yılında evinde hiç yenilmedi. Son olarak 1'inci Lig'de 4 Kazım 2023 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Göztepe, bir daha Gürsel Aksel Stadı'nda rakiplerine sevinç yaşatmadı. Kocaelispor karşılaşmasının ardından 1'inci Lig ve Süper Lig'de toplam 19 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar 15 galibiyet alıp sadece 4 defa rakipleriyle berabere kaldı. Göztepe, Süper Lig'de evinde oynadığı son 7 maçı üst üste kazanarak kendi rekorunu kırdı.

EVİNDE RAKİP TANIMADI

Sadece 2'nci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u eli boş gönderdi. Evinde 20 kez gol sevinci yaşayan Göztepe sadece 6 gol yedi. Göztepe, bu sezon dış sahada ise tek galibiyetini Beşiktaş'a karşı 4-2'lik skorla aldı. Deplasmanlarda da 8 maça çıkan Göztepe 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

ADIM ADIM AVRUPA'YA

Sezon başında, "Bir yaz daha bekleyemem, hedef Avrupa kupaları" diyen Teknik Direktör Stanimir Stoilov, seneyi çok iyi bitirdiklerini söyledi. Avrupa kupaları hedefini kendisinin koyduğunu oyuncularının da bu hedef doğrultusunda var gücüyle mücadele ettiğini dile getiren Bulgar çalıştırıcı, "Göztepe olarak saha içi ve dışında iyi bir aileyiz. Bunu sürdürürsek tüm zorlukların üzerinden gelebiliriz. Aile olarak ekstra güç oluşturuyoruz. Şunu bilmeliyiz sezon bizim için bitmedi. Sezonun geri kalanı için çok çalışmalıyız" dedi.

TRANSFER MÜJDESİ

Stanimir Stoilov, taraftarın transfer beklentilerine de yanıt verdi. Özellikle yaşanan ağır sakatlıkların kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten deneyimli teknik adam, "Forvette eksik kaldık. Kubilay ve Fofana ameliyat oldu. Juan bu bakatlandı. Sadece elimizde Romulo kalmıştı. Bu nedenle hücum bölgesine iki taviye yapabiliriz. Ben bir anda 5-6 oyuncunun gelmesinden hoşlanmam ama sakatlıklardan dolayı transfer kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

MIROSHI'DEN GOL ŞOV

Çaykur Rizespor maçında iki gol birden atarak yıldızlaşan defans oyuncusu Novatus Miroshi de sevinç yaşayan oyuncular kervanına katıldı. Asıl bölgesi sol stoper olmasına rağmen Stanimir Stoilov'un zorunluluktan orta saha oynattığı Tanzanyalı futbolcu galibiyetin baş mimarı oldu. Göztepe'de bu sezon Miroshi ile birlikte gol atan oyuncu sayısı 14'e yükseldi. Göztepe, savunma oyuncularından 8 gol katkısı aldı.