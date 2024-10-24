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Spor

Göztepe, Trabzonspor maçında kapalı gişe oynayacak

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek İzmir ekibi Göztepe'de taraftarlar stadı dolduracak.

DHA24 Ekim 2024 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Göztepe, Trabzonspor maçında kapalı gişe oynayacak
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Süper Lig'de cumartesi günü evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftar yine stadı tıklım tıklım dolduracak. Çarşamba günü 500 TL ve 3bin 250 TL arasında satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler tribün şov yapacak. 2024 yılında Gürsel Aksel Stadı'nda hiç maç kaybetmeyen Göztepe takımı da tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

Bu sezon sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0 ve Sivasspor'u da 3-2 yendi. Trabzonspor ise 12 puanla 8'inci sırada olmasına rağmen Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 3 takım arasında yer aldı. Trabzonspor'a ilk yenilgisini yaşatmayı hedefleyen İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Miroshi ve golcü Kubilay dışında eksik bulunmuyor.

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